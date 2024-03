L’Aeroporto militare Giovanni Farina di Decimomannu ha aperto le porte a circa 3000 cittadini. Che hanno potuto visitare la sala espositiva che custodisce la memoria storica dell’Aeronautica Militare in Sardegna attraverso cimeli e documentazione fotografica.

Gli ospiti hanno seguito un percorso tra mostre statiche di velivoli militari e mezzi relativi alle molteplici specificità del Reparto.

Piloti, tecnici e specialisti della Forza Armata hanno accolto molti appassionati e curiosi e hanno potuto raccontare con passione il proprio lavoro quotidiano e i valori che li guidano nello svolgere importanti servizi per la difesa del Paese e a favore dei cittadini.

Adulti e bambini in fila per poter vedere da vicino i velivoli M346 ed Eurofighter e vivere per un momento l’emozione di essere ai comandi di un jet dell’Aeronautica Militare, scoprire i segreti della meteorologia e conoscere da vicino i tecnici di bordo della Ricerca e Soccorso.

