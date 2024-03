Un uomo di 69 anni è stato trovato morto nella sua casa a Sinnai. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, allertati da un familiare che aveva richiesto il loro intervento.

L’allarme è partito dopo che il pensionato aveva smesso di rispondere al telefono.

L’uomo, che viveva da solo, sarebbe morto per cause naturali. I carabinieri lo hanno trovato riverso per terra durante il sopralluogo.

