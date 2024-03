Dopo tanta attesa, apre finalmente il ponte ciclopedonale di Su Siccu.

L’opera collega le due sponde del canale di San Bartolomeo, tra Sant’Elia e Su Siccu, appunto. Con la nuova apertura, quindi, la continuità della passeggiata che parte da via Roma e arrivo fino al borgo è realtà.

Una boccata d’ossigeno per residenti e turisti che vogliono godersi la vista sul mare e fare una camminata o un’uscita in bici in compagnia.

“Incredibile ma vero!” scrive sui suoi social Fiab Cagliari, l’associazione dei ciclisti in città, che si batte per i diritti degli amanti della due ruote ecosostenibile. Sulla stessa linea tanti commentatori che esultano per l’apertura del nuovo tratto e che da oggi in poi potranno gustarsi un giro sulla loro bici all’aria aperta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it