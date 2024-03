Raffica di controlli nel venerdì santo al mercato ittico all’ingrosso di Cagliari. Presenti gli uomini della Guardia Costiera e della Polizia locale per accertare la regolarità nella commercializzazione di prodotti ittici in città.

Secondo una comunicazione della Capitaneria, sono state accertate e contestate 4 violazioni sulla mancata tracciabilità del pescato, ed inflitte sanzioni per un totale di 6mila euro.

Non solo. Sono stati posti sotto sequestro circa 190 chili di pesce non a norma. Una parte di questo – circa 75 chili – sono stati donati in beneficienza, in seguito alla valutazione del personale sanitario. Il resto è stato rigettato in mare, in parte perché ancora vivo, in parte perché distrutto, quindi non idoneo al consumo.

Nel corso dell’operazione la Polizia locale ha anche comminato due sanzioni per irregolarità sui veicoli usati per il trasporto di prodotti ittici, mentre altre due sono state irrogate dalla Guardia Costiera per irregolarità riscontrate a bordo di una unità da pesca professionale.

