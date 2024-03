Una tragedia che ha scosso Sinnai, quella avvenuta stamane sulla provinciale 20 dove ha perso la vita Maurizio Frigau.

Aveva 38 anni, lavorava come muratore ed era padre di due bambini. Stava guidando verso Solanas quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada.

L’auto ha preso fuoco dopo essersi capovolta. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari e San Vito. Purtroppo, troppo tardi per poterlo salvare.

Presenti anche i carabinieri di Quartu e il medico legale per gli accertamenti.

