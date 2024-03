Non ce l’ha fatta il 67enne che ieri pomeriggio era stato investito da un’auto in via della Vittoria a Carbonia. L’uomo inizialmente sembrava non aver riportato gravi conseguenze ed era stato immediatamente soccorso dall’automobilista che lo aveva colpito.

L’intervento del 118 era poi stato immediato, portando il malcapitato al Sirai di Carbonia dove nella notte la situazione è precipitata. Intorno alle 2 infatti il 67enne è spirato.

