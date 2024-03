Il fantino inglese Aidan Jones è andato da Newmarket a Cambridge in una maratona con l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi per Stefano Cherchi, 23enne di Mores che da dieci giorni si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Canberra, in Australia, a causa di una caduta da cavallo.

Su JustGiving, portale di crowdfunding, è stata superata quota 6mila euro, a testimonianza dell’affetto per il giovane fantino sardo. Sulle condizioni di Stefano Cherchi non ci sono però novità rispetto al momento del ricovero, quando il 20 marzo riportò un trauma cranico con emorragia interna.

Tantissime comunque le manifestazioni di vicinanza alla famiglia. Al suo fianco in ospedale restano i genitori e una delle sorelle, subito partiti dalla Sardegna appena dopo l’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it