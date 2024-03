Sono sbarcati a Porto Torres dalla Spagna e sono protagonisti del programma Life Safe for Vultures. 21 grifoni, 7 maschi e 14 femmine, tutti nati nel 2023, parteciperanno al piano di ripopolamento per favorire il ritorno dei grifoni nel Sud Sardegna, dove si sono estinti nel secondo dopoguerra.

Uno degli esemplari è nato in cattività nello zoo di Mallorca mentre gli altri 20 sono stati trovati in difficoltà in natura e poi curati nei centri di recupero per la fauna selvatica. Il personale del Centro di Bonassai, a Sassari, ha accolto gli animali nelle voliere di “quarantena”, poi l’equipe veterinaria di Forestas verificherà lo stato di salute dei grifoni dopo il trasporto.

Al termine del periodo di osservazione verrà organizzato il trasferimento nella voliera di ambientamento realizzata a Villasalto, nel Gerrei, dove si trovano altri 16 esemplari che saranno liberati a breve e costituiranno il nucleo embrionale della colonia del sud Sardegna.

