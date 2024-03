Si vola verso la nuova sfida di campionato che vedrà il Cagliari contro il Verona lunedì 1 aprile alla Unipol Domus. Per Claudio Ranieri non sarà una sfida decisiva per la salvezza. Certo però che una vittoria farebbe acquisire maggiori sicurezze. Ecco cosa ha dichiarato nella conferenza stampa odierna.

La corsa verso la salvezza. “I ragazzi sanno che ci giochiamo tanto. Non è una partita decisiva, ma importantissima sicuramente. Sappiamo che dobbiamo far bene, dopo questa gara ci sarà un ciclo di partite toste contro squadre che stanno lottando per qualcosa di importante. Ci servono i punti per centrare la salvezza”.

Sosta benefica per la squadra. “La sosta ci voleva, ci ha dato la possibilità di recuperare alcuni calciatori. Mina oggi si è allenato con il gruppo, voleva continuare e l’ho fermato io. Domani valuterò”

La Unipol Domus sarà sold out. “Un altro sold-out nonostante si giochi a Pasquetta? Intanto voglio fare a tutti i nostri tifosi e alle loro famiglie gli auguri di una buona Pasqua. Li ringrazio di cuore, speriamo di ricambiare con una buona prestazione”.

