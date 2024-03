Male, anzi malissimo per l’Olbia che vede avvicinarsi fin troppo lo spettro della Serie D. La formazione di Gaburro è stata sconfitta in rimonta dal Sestri Levante per 2-1.

Il vantaggio di Ragatzu su rigore pareva aver posto un bel mattoncino verso un risultato positivo. Poi nel giro di pochi minuti gli ospiti hanno ribaltato la situazione, mantenendo ben saldo poi il punteggio a favore.

Ora la classifica è tosta e sono in discussione persino i playout. La Fermana, ultima, ha infatti agganciato i bianchi a quota 25 punti. Le nubi sull’Olbia sono più dense che mai.

