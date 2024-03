Dopo tanta attesa, ha aperto il ponte ciclopedonale che a Cagliari collega le due sponde del canale di San Bartolomeo, tra Sant’Elia e Su Siccu. Non una inaugurazione ufficiale, ma comunque una buona occasione per gli appassionati, come sottolineato da Fiab.

L’occasione è stata ghiotta per mandare un messaggio alla politica cittadina in vista delle elezioni amministrative di giugno.

“Ora ce la godiamo ma questa opera è solo un piccolo tassello di un progetto più ampio di estensione dei percorsi ciclabili a Cagliari. Primo fra tutti, il tratto che dovrà collegare la ciclabile sul lungo canale Terramaini e la via Tramontana. Nella speranza che la prossima amministrazione comunale abbia un occhio di riguardo per la mobilità sostenibile e ciclistica“.

Ma l’occhio di riguardo dell’associazione va in particolare alla proposta di Giuseppe Farris di avanzare un referendum per l’eliminazione delle piste ciclabili.

“Certo, chi oggi propone di eliminare le piste ciclabili, difficilmente sarà per noi un interlocutore credibile e affidabile… con tutti gli altri, le porte della nostra sede sono aperte per confrontarci su come Migliorare e non Eliminare i percorsi ciclabili e quindi ridurre il già insostenibile carico di autovetture che ogni giorno inquinano e intasano la nostra città”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it