Un’opera di 10,5×4 metri realizzata con smalti e spray su pannelli osb: è il nuovo murale di Manu Invisible dal titolo “Morte è Vita”.

Si trova a Pimentel: il museo a cielo aperto che lo ospita è il Giardino di Lu. “L’opera è frutto del confronto attivo di diversi pensatori, provenienti da vari ambiti professionali, sulla riflessione tematica della Vita e della Morte nello scenario terapeutico/sanitario” ha spiegato l’autore.

Nel murale, “gli alberi e i tulipani la incorniciano in modo barocco, è il raggiante sguardo della speranza impresso negli occhi di una giovane ragazza, lo specchio della società odierna, che alla paura, non la sa sconfiggere, ma la prende per mano in un percorso chiamato vita”.

Lo street artist ha voluto ringraziare chi ha voluto l’opera e chi l’ha sostenuta. “Grazie a Maria Fois Maglione per avermi rivolto fiducia e a tutti i compagni di viaggio di questa esperienza collettiva, a tutti i soci dell’associazione che fanno fiorire speranza e prevenzione attorno a questa delicata tematica”.

