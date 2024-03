Un sorriso a Pasqua non costa nulla, ma ha un valore enorme. Ed è certo che Salvatore Monni, Silvia Pintus, Antonella Spanu e tutti coloro che si sono travestiti da supereroi in questi giorni ne hanno generati tantissimi per i bambini degli ospedali della Sardegna.

Tantissime uova di Pasqua sono state consegnate al Microcitemico di Cagliari. Ma anche negli ospedali di Nuoro, Oristano e Iglesias. Assieme a tanti sorrisi, foto, abbracci. Gran finale all’ospedale Brotzu e nel reparto pediatrico di Olbia.

“Non c’è cosa più bella che vedere un bambino sorridere. Educare al valore del donare ci aiuta a sperare in un mondo migliore”.

I bambini hanno potuto incontrare Batman, Spideman, Wonder Woman, e tanti altri personaggi.

