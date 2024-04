Proseguono i lavori per la pista ciclabile in via Dante, a Cagliari.

Già da qualche giorno, però, i residenti lamentano la mancata apposizione di un cartello per indicare che la vernice è ancora fresca e non è possibile passarci sopra.

Sono diverse, infatti, le persone che hanno attraversato la pista “macchiando” le scarpe ed eventuali trasportini a seguito. “La vernice è fresca, ma nessuno lo sa. Neanche un cartello”, scrive A.M. sui social, cui seguono diversi commenti. “Non hanno rimosso neanche il nastro di carta al termine della verniciatura”, risponde un utente. Ma c’è anche chi pensa al peggio: “Alcuni lasciano le impronte appositamente. Fa parte del vandalismo di qualche ragazzotto”.

Altri, ancora, chiedono che venga inserita al più presto la segnaletica orizzontale: “È auspicabile che tutte le ciclabili della città siano tutte di questo colore per favorirne la immediata riconoscibilità da parte di tutti”, si legge in un altro post.

C’è poi chi sottolinea come “colorarle non le rende visibili a tutti, solo ai vedenti. I non vedenti invece non hanno modo di capire che stanno finendo sulla ciclabile e si rischiano incidenti. Un pericolo che non c’era quando era a livello strada”.

