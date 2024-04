Claudio Ranieri non perde il sorriso, nonostante il pari opaco del Cagliari col Verona. In conferenza stampa ha segnalato i punti a favore dei suoi ragazzi nel punto conquistato alla Unipol Domus.

Come ha visto la gara dei suoi. “Non abbiamo giocato bene nel primo tempo. Bravo il Verona, sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato. Non volevamo dare il fianco ai loro contropiede, ma ne abbiamo subiti tre. Uno ha portato al gol. Nel secondo tempo siamo andati meglio”.

Come ritiene il risultato. “Il pareggio è positivo. Il Verona è una squadra molto ben preparata, determinata, aggressiva. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi”.

Parole dolci per i giovani entrati nella ripresa. “Sono contento per Prati, Oristanio, Sulemana. Sono entrati bene. Non li ho messi prima? Non potevano avere sulle spalle il peso della sfida”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it