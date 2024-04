Tutti salvi gli otto escursionisti dispersi a Monte Arcosu, in territorio di Uta.

Si è conclusa dopo le 22 l’operazione congiunta dell’associazione Domus de luna, della forestale, dei Vigili del fuoco e della compagnia barracellare di Uta.

In gran parte giovani, il gruppo aveva pensato di fare una gita fuori porta per Pasquetta, ma avrebbe perso l’orientamento non riuscendo a tornare alla base.

Subito son riusciti a dare l’allarme, comunicando la loro posizione.

Nonostante il grande spavento, starebbero tutti bene.

