Scontro frontale all’alba a San Giovanni Suergiu.

Per cause ancora da accertare, una Mercedes e una Seat Ibiza si sono scontrate frontalmente nella centralissima via Porto Botte.

Un uomo è stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia dal personale della Solky soccorso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Stazione e della Radiomobile per effettuare i rilievi e accertare le cause del sinistro. Presenti anche i carabinieri di Cortoghiana per la regolamentazione del traffico.

