La Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta sul crollo del solaio del rudere in via Dessanay, dove ieri sera sono morti Patrick Zola e Ythan Romano di 14 e 15 anni. Il pm Riccardo Belfiori sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento per accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore la Squadra Mobile sentirà il ragazzino che era con le due vittime all’esterno del rudere e che ha subito telefonato a un’amica, la quale ha poi allertato il 112.

L’area è stata sorvolata dai droni del sistema aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr), richiesto dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco, un sistema ricognitivo per acquisire immagini e video utili per le indagini della Procura. Disposta l’autopsia sui corpi.

