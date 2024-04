Nel corso della gara tra il Cagliari e il Verona è apparso incredibile il mancato fischio di un rigore per una trattenuta su Zito Luvumbo in area gialloblù. Risulta chiarissima la trattenuta del difensore Tchatchoua che non permette al cagliaritano di andare al tiro.

Il giornalista di Sky Fabio Caressa ha commentato il fallo in un video pubblicato sul suo canale Youtube. Schierandosi dalla parte di Luvumbo.

“Tra Cagliari e Verona è finita in parità, ed è il risultato giusto. Ma Luvumbo subisce una trattenuta in piena area. La trattenuta è un atto volontario, si vuole creare un ostacolo all’avversario in maniera dolosa. Dunque è fallo, punto!”.

