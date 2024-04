Massimo Zedda è il grande favorito per conquistare la fascia da sindaco alle prossime elezioni comunali di Cagliari 2024. A definirlo sono ben due sondaggi riservati, che hanno testato i diversi nomi discussi nelle ultime settimane.

In entrambi, non ci sarebbe partita: l’ex sindaco, in quota Progressisti, è dato nettamente in vantaggio per una vittoria al primo turno.

Il sondaggio più noto è quello di Bidimedia. Due gli scenari analizzati tra il 26 e il 29 marzo: nel primo caso Zedda andrebbe a imporsi col 54%, davanti a Gianni Chessa (27%) e Giuseppe Farris (19%). Nel secondo caso l’ex sindaco vincerebbe col 53% su Edoardo Tocco (30%) e Farris (17%). In entrambi i casi c’è una alta forbice di indecisi, che potrebbe influenzare il risultato finale.

Non molto distante invece l’altro sondaggio, di una nota agenzia nazionale che aveva dato per certa la vittoria di Todde alle elezioni regionali. E che ci chiede di rimanere riservata (per ora).

In questo caso gli scenari sono sempre due ma con competitor differenti. Zedda sarebbe vincente col 55% nel primo caso, davanti a Giorgio Angius (24%) e Farris (21%). Ed è dato ancora avanti nel secondo caso, col 51%, su Alessandra Zedda (36%) e Farris (13%).

Nei prossimi giorni, sicuramente, ci saranno le prime schiarite sia nel centrosinistra che nel centrodestra. Con la definizione dei definitivi candidati a sindaco.

Da capire cosa faranno i rappresentanti della Coalizione Sarda, e se Michele Pipia e Enrico Ciotti decideranno di fare un passo indietro per sostenere il candidato unico del centrosinistra. Sul quale sta ragionando anche il Pd, data l’attrattiva di Zedda.

Nel centrodestra sono giorni di riflessioni. Per quanto la Lega sia propensa a puntare su un proprio nome (Alessandra Zedda è la carta coperta), in città si mormora che tanti nel centrodestra sarebbero pronti a sostenere la proposta civica di Giuseppe Farris.

