Prima l’aggressione nei confronti di una donna, poi l’intervento di un carabiniere in libero servizio a salvare la vittima. Gesto coraggioso da parte di un brigadiere capo che, in libero servizio la sera di Pasquetta, ha consentito l’arresto di un 34enne algerino per resistenza e minacce aggravate.

Il militare ha sventato un tentativo di rapina, per poi essere attaccato da un secondo uomo armato di coltello, riuscendo a difendersi. Pochi istanti dopo sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato definitivamente il 34enne. Su disposizione del pm di turno è stato disposto l’arresto.

