Alessandra Zedda è ufficialmente la candidata del centrodestra per le elezioni comunali di Cagliari 2024. La conferma è arrivata al termine della riunione tenuta dai principali rappresentanti delle forze politiche di coalizione.

Sul nome dell’ex assessora regionale c’è il via libera di tutti partiti, escluso il Psd’Az. Che ha disertato l’incontro e starebbe pensando di andare in solitaria. A dare voce allo strappo è stato Gianni Chessa che, in una nota emittente radiofonica sarda, ha annunciato di essere pronto per una candidatura.

Al momento, dunque, la sfida principale per le elezioni sarà quella tra Massimo Zedda e Alessandra Zedda. Terzo incomodo Giuseppe Farris e sullo sfondo Gianni Chessa. Uno scenario che agevolerebbe non poco un possibile successo dell’ex sindaco.

