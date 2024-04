Scontro tra due auto in viale Sant’Avendrace, a Cagliari.

Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sarebbero scontrati nella serata di ieri. Entrambe le conducenti sono rimaste ferite e soccorse dal 118 in codice rosso.

La prima, una giovane ventenne, è stata trasportata al Brotzu con una frattura del bacino. L’altra, 58enne, si trova al Policlinico di Monserrato.

