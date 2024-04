“Da donna dico che sono profondamente onorata che la scelta sia ricaduta su di me, oggi Cagliari è pronta per una sfida al femminile nel centrodestra, e credo sia da considerare un valore aggiunto non un elemento di distinzione o differenziazione”. Così la neo candidata sindaca di Cagliari, Alessandra Zedda, oggi in conferenza stampa per presentare la scelta della coalizione di centrodestra che ha deciso di puntare su di lei per la corsa a Palazzo Bacaredda.

Zedda commenta poi lo strappo del Psd’Az. “Sono fiduciosa che possa essere semplicemente un momento di forte dialettica politica e che invece le ragioni che hanno spinto i sardisti a stare sempre al fianco della coalizione di centrodestra, in cui mi riconosco perfettamente, possano essere il nostro punto di forza per continuare insieme”.

Poi sui due avversari al momento più quotati, ovvero Giuseppe Farris e Massimo Zedda. “Avrò il massimo rispetto per tutti gli avversari che ci saranno. Farris? Abbiamo il compito di iniziare a pensare al futuro di Cagliari, le nostre porte non sono girevoli, ma sono aperte alle forze che condivideranno le nostre proposte per la città. Oggi il perimetro della coalizione è definito. Massimo Zedda è stato già sindaco di questa città, se sceglierà di scendere in campo ci sarà un confronto leale, ma noi siamo una proposta nuova”.