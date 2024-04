A Muravera due giorni di disinfestazione, il 4 e il 5 aprile, per combattere le blatte. Lo ha disposto con un’ordinanza il vicesindaco, Cristiana Sogliano, a causa dell’alta concentrazione di insetti in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria.

“Al fine di tutelare la salute pubblica – si legge in una nota del Comune – durante il trattamento di disinfestazione è chiesto ai cittadini, residenti nelle zone limitrofe, di osservare le seguenti prescrizioni: biancheria, erbe aromatche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere confinati all’interno degli edifici. Inoltre, gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un’ora dopo l’ultimazione della stessa”.

Inoltre “è disposto anche il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi e il divieto di consumo di ortaggi, frutta, eventualmente coltivata in terreni limitrofi ai siti d’intervento, per 30 giorni dallo stesso con consumo successivo previo accurato lavaggio.

L’assessore all’Agricoltura Michele Secci spiega che “gli interventi di disinfestazione saranno eseguiti a cadenze regolari, in modo tale da interessare tutte le vie cittadine, anche in previsione dell’estate”.

