Stava tornando ieri sera al carcere di Bancali dopo un permesso premio, ma al fiuto dei cani delle unità cinofile qualcosa è sembrata non quadrare. Nei guai un detenuto di 43 anni, che una volta portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata è risultato occultare nel retto 11 grammi tra cocaina ed eroina.

Oggi il tribunale di Sassari lo ha condannato per direttissima con il provvedimento della giudice Silvia Masala. Dopo le richieste della pm Paola Manunza, è stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere e dopo l’ultima uscita il detenuto potrà scordarsi per molto qualsiasi permesso premio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it