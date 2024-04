La batosta per 5-0 rimediata ieri dal Rimini ha fatto precipitare l’Olbia nel baratro dell’ultimo posto insieme alla Fermana. I galluresi sono ora in una situazione altamente critica con la Serie D a un passo.

Oggi il club ha comunicato l’esonero del tecnico Marco Gaburro e il conseguente arrivo dell’allenatore della Primavera, Oberdan Biagioni, alla guida della prima squadra. La speranza ora è quella di prendere il treno dei playout per provare a giocarsi una permanenza in Serie C che appare davvero compromessa.

