Non sarà Geppi Cucciari la conduttrice dell’edizione 2024 dei David di Donatello. Dopo che la sua partecipazione era stata data per certa, l’ingaggio sarebbe saltato all’ultimo momento.

A rivelare l’indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo su Oggi. Che parla, in base a fonti Rai, di pressioni politiche per evitare l’ingaggio. Al posto della conduttrice sarda ci saranno Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio.

Il cambio repentino ha scatenato la polemica in Rai e nel mondo politico. Col Movimento 5 Stelle scatenato in difesa della Cucciari.

“Non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente farla fuori. Magari memore della sua performance al Premio Strega, quando la conduttrice ridicolizzò Gennaro Sangiuliano che sedeva in giuria senza aver letto i libri in gara”.

A stretto giro è arrivata la risposta del ministro Sangiuliano, che ha bollato come “fantasie” ogni possibile censura o intervento ai danni della Cucciari.

“Diffido chiunque dall’affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Da liberale conservatore, mi oppongo a qualsiasi forma di censura. Giudico Geppi Cucciari bravissima nel suo lavoro e le auguro di avere grandi successi e di raggiungere tutti i traguardi a cui aspira”.

Certamente non è il primo ingaggio della Cucciari che salta all’ultimo momento: al Festival di Sanremo 2024 venne sostituita da Teresa Mannino. Mandando su tutte le furie il suo agente Lucio Presta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it