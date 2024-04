Un nuovo grave incidente stradale sulla ss 130, all’incrocio per Elmas: tre auto si sono scontrate violentemente. Intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, che stanno lavorando per estrarre i feriti dalle auto. Sul posto sono arrivate ben cinque ambulanze per i soccorsi.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Traffico intanto in tilt, con auto e Ctm bloccate e costrette a deviare per Sestu.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda stava entrando sulla 130 ed ha preso in pieno un’altra auto che sopraggiungeva da Cagliari. Nel contempo una terza auto è stata coinvolta nell’incidente. Sono cinque i feriti, tra cui tre donne.

