Pazzesca prestazione del sardo Sergio Massidda nella prova obbligatoria di Coppa del Mondo di Phuket: è argento nella categoria dei 67 kg.

Già vicecampione del mondo nei 61 kg e tra i favoriti per una medaglia alle Olimpiadi di Parigi, il 22enne oristanese è arrivato secondo sulla base delle tre prove.

Per lui oro di strappo con 145 kg sollevati in terza prova dopo i 140 fatti in prima, bronzo di slancio con 172 kg e argento di totale con 317 kg.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it