Non sembrano esserci altre strade. Il centrosinistra è pronto a convergere sulla candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari e già entro il 9 aprile, data annunciata da Todde per la definizione della nuova giunta regionale, dovrebbe arrivare il via libera definitivo.

La casella della candidatura a Cagliari è infatti nel calderone in cui si mescolano le cariche del nuovo esecutivo in Regione e dopo la riunione di ieri in via Emilia con i partiti del Campo Largo i giochi sembrano fatti. Niente primarie dunque, strumento fortemente caldeggiato dai Progressisti per le regionali, ma diventato ora un’arma a doppio taglio troppo pericolosa per gli equilibri della coalizione. Si va dunque verso una corsa Zedda contro Zedda per Palazzo Bacaredda.

