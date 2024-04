“La vita non sarà più la stessa”. Con queste parole Brittany Fallon dice addio sui social al fidanzato Stefano Cherchi, fantino di Mores scomparso a 23 anni dopo una brutta caduta da cavallo in Australia. Brittany ha postato anche un video con il montaggio di alcuni momenti felici insieme e la frase “Ti amerò per sempre”.

Figlia del blasonato fantino inglese Kieran Fallon, Brittany era subito volata in Australia insieme alla famiglia di Stefano per assistere il giovane subito dopo la caduta, quando si era già capito che le sue condizioni erano disperate.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it