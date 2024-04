Dopo il recente riconoscimento dell’Arcimboldo d’oro conquistato a Napoli per l’eccellenza nel campo della gastronomia, questa mattina Emiliana Scarpa, la talentuosa artigiana maestra pizzaiola di Cagliari, si è recata in visita a Palazzo Bacaredda.

Nota per eccellere nella cosiddetta “arte bianca”, non è la prima volta che Emiliana si distingue per il suo impegno e il suo talento e già in passato ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti internazionali che attestano la sua maestria nel mondo della cucina.

Durante la sua visita a Palazzo Bacaredda, Scarpa è stata accolta nelle eleganti sale di rappresentanza dalla consigliera Stefania Loi, che come presidente della Commissione Pari opportunità ha sottolineato il “significativo contributo dell’artigiana al prestigio della città di Cagliari e dell’intera regione sarda”. Loi ha elogiato non solo le “abilità culinarie” di Scarpa, ma anche il suo “impegno nel promuovere l’identità e la tradizione della Sardegna attraverso la sua arte”.

L’incontro tra Scarpa e Loi ha rappresentato un momento di celebrazione e di riflessione sull’importanza di sostenere e valorizzare il talento artigianale e culinario isolano. La visita di Scarpa a Palazzo Bacaredda ha confermato il suo status di “icona gastronomica e ambasciatrice della cucina sarda nel panorama nazionale e mondiale”.

La cerimonia di premiazione dell’Arcimboldo d’oro a Napoli è stata solo l’ultimo traguardo di una carriera ricca di successi e di riconoscimenti per Emiliana Scarpa. Tra i tanti, il Premio internazionale MSC Crociere, il Campionato mondiale ottenuto con il team Cagliari e il Trofeo Sorbillo. La passione di Emiliana per la pizza e il suo impegno nel promuovere la cultura culinaria della Sardegna continuano a ispirare e a incantare gli amanti del buon cibo in tutta Italia.

“Attraverso la rivisitazione dei prodotti sardi racconto la pizza napoletana nel mondo. L’Arcimboldo rappresenta perciò un riconoscimento alla tradizione e all’innovazione che porto avanti ogni giorno con il mio lavoro facendomi spazio in un ambiente ancora declinato al maschile”, ha spiegato Emiliana. “Dal mese di gennaio sono perciò entrata nella guida degli artisti del magazine online L’Arcimboldo 2024, ottenendo due pennelli su tre”.

La visita di Scarpa a Palazzo Bacaredda ha rappresentato un momento di gioia e di orgoglio, che ha celebrato la talentuosa Emiliana e il suo straordinario successo. Prossimo traguardo la competizione del Pizza Word Cup di Roma l’1, il 2 e il 3 ottobre 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it