Poche ore, e poi buona parte della Sardegna sarà collegata su Raiuno per assistere alla finalissima di The Voice Senior. In gara una rappresentante dell’Isola: Diana Puddu.

60 anni da Quartu Sant’Elena, Diana ha fatto battere il cuore dei giurati e del pubblico sin dalle prime fasi del programma. Prima col brano “Ti Sento” dei Matia Bazar e poi con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa.

I giudici si erano dimostrati tutti interessati alle sue doti canore, ma lei aveva deciso di farsi “allenare” dal coach Gigi D’Alessio. Che l’ha spinta fino alla finale.

Stasera la grande sfida: la Puddu è data come una delle favorite. Dovrà vedersela con altri 11 concorrenti. Il pubblico da casa sarà decisivo grazie al televoto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it