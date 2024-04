A Cagliari, via Is Maglias vede finalmente la luce in termini di sicurezza: al via i lavori di ripristino del muro crollato nel novembre del 2021.

A rendere noto l’avvio dei lavori ci ha pensato il consigliere comunale Roberto Mura. Il muro franò rovinosamente a causa delle forti piogge. Per arrivare al via libera per la messa in sicurezza, però, si sono susseguite diverse difficoltà, soprattutto burocratiche.

“Oggi finalmente si vedono azioni concrete per risolvere il problema che ha generato tantissime difficoltà dal punto di vista della viabilità sia per le auto sia per i pedoni. Può e deve essere l’occasione per porre seriamente il problema della sicurezza di via Is Maglias”.

Nel grosso dei lavori sono previste risorse anche per la riqualificazione di tutta l’area di Tuvixeddu e Tuvumannu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it