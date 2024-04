Lo specialista sardo di note aromatiche di caffè, Simone Zaccheddu, sarà tra i concorrenti che dal 12 al 14 aprile si contenderanno il titolo mondiale di “Speciality coffee” a Chicago.

Originario di Macomer, Zaccheddu ha vinto il campionato italiano di caffè organizzato a Rimini. Frutto delle diverse esperienze vissute in Europa, che ora lo porteranno alla ribalta internazionale.

Si troverà infatti in gara nello “Specialty coffee Expo” di Chicago. In massimo otto minuti dovrà identificare una delle tazze di specialty estratte a filtro presenti in ciascuno degli otto set che avrà davanti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it