Diana Puddu ha vinto il programma The Voice Senior. La cantante di Quartu Sant’Elena si è imposta col 45% dei voti da casa, superando una agguerrita competizione e rispettando i pronostici.

Alla fine, il suo coach Gigi D’Alessio era felicissimo. “Diana Puddu è The Voice. È un fenomeno, l’emblema del programma. Una voce straordinaria e stupenda”.

Presentatasi con “È tutto un attimo” di Anna Oxa, Diana ha parlato di come (non) sia cambiata la sua vita.

“Con me porto la mia famiglia, gli amici del mercato, e il mare e l’odore della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente. Sto vivendo un sogno. La voce, per me, è far sentire la propria anima“.

Alla fine incassa anche i complimenti di Patty Pravo. La vittoria è assicurata col cavallo di battaglia “Ti Sento” dei Matia Bazar.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it