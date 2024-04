Dopo aver imboccato la 131 contromano, all’altezza di Mogoro, ha provocato un incidente frontale in cui ha perso la vita.

Marino Aru, 62enne di Sardara, è morto questa notte.

L’uomo era alla guida di una Mercedes, quando attorno alle 21,30 di ieri, si è inserito sulla Carlo Felice sbagliando il senso di marcia.

Alla Polizia stradale sono arrivate numerose segnalazioni, così dalla centrale sono state inviate due pattuglie, una a Oristano e l’altra a Sanluri. La manovra che gli è stata fatale è avvenuta al confine tra le province di Cagliari e Oristano.

Gli agenti, però, non hanno fatto in tempo ad evitare la tragedia. All’altezza del bivio per Mogoro, l’auto guidata da Aru è finita contro una Bmw che viaggiava verso Oristano.

L’impatto è stato violentissimo. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico: non sarebbe in pericolo di vita. Aru, invece, è deceduto a bordo dell’ambulanza che lo stava trasportando verso il Brotzu per cercare di salvargli la vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it