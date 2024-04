È finito a processo uno skipper olbiese per essersi fatto un selfie con un gabbiano reale.

L’uomo, 44 anni, dovrà rispondere ai magistrati del Tribunale di Tempio all’accusa di “disturbo delle specie animali nelle aree protette”. A denunciarlo, la direzione dell’Ente Parco di La Maddalena.

L’episodio è accaduto nel settembre del 2022 nella località di Porto della Madonna, nell’Arcipelago.

Lo skipper si trovava sul suo catamarano, quando un gabbiano reale, attirato dal cibo, si è posato sulla imbarcazione. L’uomo, dice il procuratore di Tempio Gregorio Capasso, “afferra il volatile per il collo e lo trattiene, verosimilmente per venire immortalato in foto”. Il pm specifica anche che subito dopo il gabbiano viene immediatamente liberato. Ma una persona che si trovava nei pressi del natante, ha filmato la scena con il telefonino e segnalato tutto all’Ente Parco di La Maddalena, che ha denunciato il caso al Corpo Forestale di Palau.

