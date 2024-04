Sfida difficilissima sulla carta per il Cagliari che domani affronta l’Atalanta all’Unipol Domus. I rossoblù sono reduci dal pareggio contro il Verona e cercano disperatamente punti salvezza tra le mura amiche, vero fattore di forza di quest’anno. Mister Claudio Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Tre gare difficili. “I punti bisogna farli con tutti. Abbiamo tre partite difficili, ma non vorrei dimenticarmi delle altre. Sono otto partite difficilissime, per noi come anche per le altre squadre che lottano per non retrocedere. L’Atalanta è una corazzata, gioca che è una meraviglia. Sappiamo quello che dobbiamo fare, li rispettiamo ma faremo la nostra partita”.

Il bomber inceppato. “Lapadula bisogna sempre ringraziarlo, perché gioca sempre con un problema al tendine rotuleo e c’è solo da dirgli grazie per quello che riesce a fare”.

Infermeria. “Pavoletti lo stiamo seguendo passo dopo passo e vedremo. Petagna dovrebbe rientrare la prossima settimana. Mancosu vedremo come può evolvere. Gaetano non ha fatto tutta la settimana completa in gruppo, così come altri, ma ha lavorato molto bene sull’aspetto fisico e negli ultimi tre allenamenti è stato con la squadra, quindi è a disposizione”.

In casa. “Il pubblico ci fa sentire sicuri, in casa abbiamo fatto più punti. Stare nel nostro fortino e sapere di avere sempre il supporto del pubblico fa sentire la squadra più sicura. Domani avremo bisogno di supporto, avremo davanti una grande squadra che poi andrà a giocare con il Liverpool”.

