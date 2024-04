Il 4 aprile si è tenuto il secondo incontro sul tavolo tecnico relativo alla stesura del regolamento, per i lavoratori, dell’orario di servizio nella Asl 8 di Cagliari. Coinvolta la Fials, che sta portando avanti le richieste dei lavoratori per le necessarie modifiche della disciplina esistente.

“La Fials sin dal primo incontro ha chiesto turni di servizio con articolazioni orarie tali da non creare eccedenza o debito orario. A tal proposito è stato evidenziato che in alcune SC vengono redatti turni che stanno generando debito orario. E si è invitata l’Azienda e i Direttori delle SSCC Aziendali a vigilare e ad intervenire al fine di evitare l’inevitabile danno economico” spiegano il segretario provinciale Giampaolo Cugliara, Sergio Milia e Anna Secci.

Sulla flessibilità oraria, il Servizio delle Professioni Sanitarie ha proposto la riduzione dell’orario. “La nostra posizione è stata chiara: abbiamo ribadito che non saranno condivisi aspetti peggiorativi rispetto al precedente regolamento a tutt’oggi in vigore”. Infine è stata richiesto l’inserimento del tempo massimo previsto contrattualmente per le consegne ed il cambio divisa.

Ma non sono mancati i problemi. “Ieri l’Azienda si è presentata con una bozza, il cui contenuto non è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali e ai delegati Rsu presenti al Tavolo. Non comprendiamo il significato di tale atteggiamento”.

Il prossimo incontro è previsto il 18 Aprile 2024.

