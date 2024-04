È una Diana Puddu decisamente emozionata quella che sul proprio profilo Instagram celebra la vittoria del programma The Voice Senior.

Un successo arrivato in una serata magica, andata in onda su Raiuno. Al suo fianco il coach Gigi D’Alessio. “Diana Puddu è The Voice. È un fenomeno, l’emblema del programma. Una voce straordinaria e stupenda” ha commentato il cantante napoletano.

Un successo che a Diana ha tolto il sonno. “Io stanotte forse non ho dormito, mi sono svegliata qui a Milano con questo bellissimo sole. E con questo (indica il premio, nda)”.

La Puddu si rivolge poi ai suoi fan. “Il premio lo dedico a tutti voi, tutti quelli che mi hanno supportato. Con affetto, con il voto, con delle bellissime parole”.

Le lacrime e l’emozione scendono. “Vi abbraccio” dice, prima di salutare tutti.

