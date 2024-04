Sono Gavino Mariotti e Marco Tedde i candidati del centrodestra alle elezioni comunali nel Nord Sardegna. Due designazioni arrivate non senza infuocate polemiche e divisioni all’interno della coalizione.

Ma stamani, con una prova di forza, la coalizione di centrodestra è arrivata al dunque. A Sassari la scelta è ricaduta sul rettore dell’Università, come ampiamente preventivato. Non senza problemi: il Psd’Az ha lasciato il tavolo, mentre i centristi sosterranno Nicola Lucchi, candidato civico in quota Nanni Campus.

“La mia candidatura è condivisa, siamo molto uniti e ci sono molte realtà che vogliono dare un contributo di lavoro per un articolato progetto di sviluppo del territorio, su ampia scala” ha commentato Mariotti. Tentando di spazzar via le polemiche.

Ad Alghero invece sarà in corsa Marco Tedde, già sindaco ed ex consigliere regionale di Forza Italia. Una candidatura burrascosa, che ha spaccato la coalizione con la fuoriuscita di parte dei centristi e di Fratelli d’Italia.

“La coalizione a livello regionale e provinciale ha deciso che io sia il candidato del centrodestra. E mi candido con l’ambizione di riaccendere l’orgoglio di questo territorio. Di risvegliare la classe dirigente e portare avanti una battaglia del nord Sardegna nei confronti del sud dell’isola che gode di maggiori opportunità economiche e sociali” ha affermato Tedde.

