Il Cagliari conquista tre punti d’oro rimontando l’Atalanta: il 2-1 è firmato da Augello e Viola. Il vantaggio nerazzurro era stato firmato da Scamacca.

I rossoblù si sono imposti avendo una gran pazienza. Perché l’Atalanta ha pressato soprattutto nel primo tempo, ha imposto il ritmo ed è passata in vantaggio meritatamente.

Alla lunga il Cagliari è uscito fuori. Trascinata da Gaetano e Oristanio, col primo che ha messo la firma sull’assist del pareggio di un ottimo Augello.

Nella ripresa invece sarebbe servito un episodio. O una giocata importante. La piazza Luvumbo per la testa di Viola che fa esplodere la Unipol Domus. E sigla il +4 sulla terzultima posizione, coperta dal Frosinone.

La Partita.

Ritmi bassi in avvio, sebbene l’Atalanta sia ben grintosa e mette le cose in chiaro con un pericolosissimo tiro di Ederson finito alto. Al 13’ però gli uomini di Gasperini passano: giocata tra Koopmeiners e Lookman, sul cross basso arriva per primo Scamacca ed è gol. La staffilata di Sulemana è deviata in angolo, a poco a poco il Cagliari cresce prendendo campo. E al 42’ pareggia: giocata stellare di Gaetano sulla trequarti, Augello davanti a Carnesecchi non perdona. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Molto bloccato il secondo tempo, il primo tiro è una ciabattata di Lookman al 61’. Il Cagliari ha diverse occasioni per offendere ma si perde sulla trequarti. Azzi si perde in contropiede una opportunità clamorosa, all’84 Luvumbo costringe Carnesecchi alla grande parata. All’88 Viola pietrifica l’Atalanta: incornata decisiva su assist di Luvumbo ed è 2-1.

