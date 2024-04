Appena 24 ore e poi la Sardegna scoprirà la nuova giunta regionale a guida Alessandra Todde. Una giunta che sta facendo serpeggiare più di un malumore sulle possibili scelte.

Ecco perché le caselle stanno girando in continuazione, con poche certezze. A partire dai nomi del Pd: Giuseppe Meloni (Bilancio), Emanuele Cani (Industria) e Rosanna Laconi (Ambiente). Ma sarebbe scattata la guerra per la logica spartitoria delle correnti che non avrebbe tenuto conto della sinistra del Pd.

Certi anche Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune (Turismo) e Antonio Piu dei Rossoverdi (Lavori pubblici).

Sul resto delle caselle è caos. Sulla sanità la proposta dei vertici romani del M5S (l’oncologo Armando Bartolazzi) ha fatto saltare in piedi gli alleati. Che non ci stanno a vedere un romano alla guida di un assessorato chiave della Regione. In corsa anche Desirè Manca (che non avrebbe però i requisiti) e il maddalenino Antonio Davide Barretta, direttore generale dell’Azienda universitaria ospedaliera di Siena.

Uniti per Alessandra Todde avrebbe reclamato per sé l’Agricoltura proponendo l’agronomo Francesco Severino Sanna. Ma sullo stesso assessorato stanno battagliando da tempo i Progressisti con Gianfranco Satta.

Ecco perché la presidente Todde ha chiesto agli esponenti della sua lista una donna: fortemente in corsa c’è ancora Laura Caddeo alla Cultura, sulla quale spinge tantissimo il mondo della scuola. Ma sull’assessorato avrebbe messo gli occhi anche Sinistra Futura (con Ilaria Portas o Andrea Dettori) mentre sta lentamente tramontando l’ipotesi Matteo Porru.

Mancano le caselle da assegnare ai 5 Stelle: sanità a parte, tutto dipende dalla collocazione di Desirè Manca, la più votata in Sardegna. Attende anche Alessandro Solinas.

Infine altre le ultime due caselle sono in quota presidente. La Todde avanza i nomi di Barbara Manca o Gianfranco Fancello ai Trasporti e di Francesco Spanedda all’Urbanistica.

Nelle prossime ore ci sarà una schiarita definitiva. È certo che, a seconda delle scelte, il lavoro della giunta partirà con attese molto alte.

