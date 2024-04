Stava giocando su una scale esterna alla propria abitazione, quando per cause ancora da accertare è caduto sbattendo violentemente la testa. Brutto incidente per un ragazzino di 11 anni ieri pomeriggio a Tertenia.

I genitori hanno subito chiamato il 118 e sul posto è intervenuta la Croce Verde di Tertenia. La centrale operativa di Sassari, viste le circostanze e le condizioni dell’11enne, ha avvertito anche l’elisoccorso dell’Areus che ha trasportato il ferito al Brotzu di Cagliari. Il giovane non è in pericolo di vita ed è sempre rimasto cosciente.

