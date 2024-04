Su 30 punti ottenuti, 14 arrivano per merito dei subentrati. Questo il primo dato che mostra la forza del gruppo Cagliari, dove i cambi di mister Ranieri si stanno rivelando determinanti per le sorti del campionato.

Come riporta il sito specializzato numericalcio.it, ben 6 giocatori diversi del Cagliari sono andati in gol partendo dalla panchina in questa stagione, portando i rossoblù ad avere la maggior differenza punti (+14) in base alle reti dei giocatori subentrati. Al secondo posto l’Empoli con +11, poi il Milan a +10.

I rossoneri sono anche al comando nella classifica dei gol totali segnati da subentrati a quota 14, di cui 6 decisivi. Ma subito dietro ecco il Cagliari con 12, di cui però ben 10 decisivi (miglior risultato di tutte le squadre del campionato).

Viola è il panchinaro con più gol (4) insieme a Jovic del Milan. Ben 3 le reti del fantasista che sono risultate decisive ai fini del risultato positivo.

