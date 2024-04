Tre misure cautelari in poche ore tra Villasor, Sant’Antioco e Sanluri. Questi i numeri preoccupanti dei cosiddetti “codici rossi” che riguardano la violenza di genere e che vedono i Carabinieri in prima linea nel fronteggiare quella che è ormai una vera e propria emergenza.

I militari infatti hanno dato esecuzione a un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima in capo a un 48enne, un allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 46enne e un divieto di dimora nei confronti di un 45enne.

Vicende complicate dalla natura dei rapporti che sono alla base e, spesso, le stesse vittime necessitano di un lungo percorso, in primis, per comprendere ciò che sta loro realmente accadendo, in seguito per avere la forza di liberarsi da situazioni difficili da scardinare.

