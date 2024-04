Nuovo incidente sulle strade sarde. Questa volta il sinistro stradale è avvenuto sulla provinciale 5m, che collega la Due Mari, all’altezza dell’aeroporto di Alghero.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate attorno alle 11,20 di questa mattina. Una di queste è finita in una cunetta.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la macchine e collaborato con il 118 per il trasporto dei conducenti al Pronto soccorso dell’ospedale civile, per i necessari accertamenti.

Presente anche la Polizia per i rilievi di legge.

