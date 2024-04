Ultima giornata dell’anticiclone Narciso, quella di oggi, lunedì 8 aprile. A partire da domani, infatti, sono attese piogge e grandine in tutta Italia, Sardegna compresa.

Il tempo peggiorerà verso sera al nord. Come anticipato dal Meteo.it, da domani, martedì 9 aprile, una perturbazione atlantica si stabilizzerà sulle regioni settentrionali provocando un graduale peggioramento a partire da Val d’Aosta e Piemonte dove sono attese le prime precipitazioni. Il resto del nord rimarrà in attesa, così come la Toscana.

Mercoledì 10 aprile, poi, la perturbazione interesserà anche l’Emilia, le Dolomiti e il Veneto occidentale con nubi in aumento sul resto d’Italia, ma senza particolari fenomeni se non qualcuno in Toscana e in Sardegna.

Molto rapidamente il vortice dal Mar Ligure scenderà verso la Sardegna e quindi il nord Africa perdendo anche di energia. Da giovedì 11 aprile, infatti, il tempo tornerà a migliorare con temperature in aumento e cielo sereno.

Si prospetta quindi un altro weekend molto soleggiato e decisamente più caldo di quello appena trascorso.

